



Все больше музыки уходит с TikTok из-за спора с Universal Music

TikTok сообщил, что начал удалять все больше музыки со своей платформы в рамках продолжающегося спора о роялти с Universal Music Group.



Приложение уже удалило песни артистов, подписанных на лейбл, но теперь вынуждено сделать то же самое и с авторами.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Это означает, что видео с песнями таких артистов, как Гарри Стайлс и Адель, которые написали их совместно с артистами, подписанными на Universal, вскоре могут быть отключены.



TikTok утверждает, что может быть потеряно до 30 % "популярных песен".



Но по некоторым оценкам, до 80 % всей музыки на TikTok может быть отключено.

