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Все больше музыки уходит с TikTok из-за спора с Universal Music
28.02.2024 04:30 MIGnews.com

Все больше музыки уходит с TikTok из-за спора с Universal Music

TikTok сообщил, что начал удалять все больше музыки со своей платформы в рамках продолжающегося спора о роялти с Universal Music Group.

Приложение уже удалило песни артистов, подписанных на лейбл, но теперь вынуждено сделать то же самое и с авторами.

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Это означает, что видео с песнями таких артистов, как Гарри Стайлс и Адель, которые написали их совместно с артистами, подписанными на Universal, вскоре могут быть отключены.

TikTok утверждает, что может быть потеряно до 30 % "популярных песен".

Но по некоторым оценкам, до 80 % всей музыки на TikTok может быть отключено.
 

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