



Врач раскрыл удивительный способ сделать белый хлеб более полезным

Белый хлеб давно обрел репутацию одного из самых нездоровых видов хлеба, насыщенного добавками и лишенного важных питательных веществ. Однако недавно один доктор представил метод, который может сделать белый хлеб из супермаркета значительно полезнее.



На видео, опубликованном в TikTok и собравшем 5,2 миллиона подписчиков, доктор Каран Раджан, хирург, работающий в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS), советует заморозить хлеб, разморозить его и затем поджарить. Как он объясняет, такой процесс может снизить гликемический индекс одного ломтика хлеба в два раза.



Гликемический индекс (ГИ) — это показатель, описывающий, насколько быстро углеводы влияют на уровень сахара в крови. Продукты с низким гликемическим индексом медленно высвобождают сахар в кровоток, помогая чувствовать сытость на более длительное время.



Диеты, богатые продуктами с высоким ГИ, такими как сахар и белый хлеб, связаны с повышенным риском развития диабета и ожирения.



Снижение гликемического индекса хлеба означает, что он расщепляется медленнее, вызывая более постепенный рост уровня сахара в крови, говорит доктор Раджан.



"Если взять ломтик белого хлеба, заморозить его, затем разморозить и снова поджарить, можно почти вдвое снизить гликемический индекс хлеба".



Все это происходит благодаря образованию большего количества ретроградированного крахмала. Ретроградированный крахмал является формой резистентного крахмала, который полезен для здоровья кишечника, поскольку действует больше как клетчатка.



Клетчатка в продуктах питания замедляет скорость их переваривания, что приводит к более медленному и равномерному высвобождению в кровоток.



Это не только способствует здоровью пищеварительной системы, снижая риск развития таких заболеваний, как рак кишечника, но и стабилизирует гормоны голода, делая вас менее склонными к перекусам между приемами пищи.



В своем видео доктор Раджан также рекомендует другие способы увеличения количества резистентного крахмала в продуктах, включая употребление зеленых, незрелых бананов, которые содержат в 20 раз больше резистентного крахмала, чем их более спелые и коричневые аналоги.



Он также советует есть сердцевину яблока — за исключением семян — при употреблении яблока, так как эта часть содержит "миллионы микробов", которые помогают поддерживать здоровье вашего кишечника.





