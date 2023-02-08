



Впервые в Израиле: Романтическая Стена знакомств в Grand Canyon в Хайфе

По случаю Дня святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля, торговый центр Ofer Grand Canyon Haifa, входящий в группу Ofer Malls, впервые в Израиле проведет специальное мероприятие, в котором примут участие одинокие мужчины и женщины, ищущие любовь.



Романтический стенд будет выставлен в торговом центре с 12.2 до 16.2. Он будет размещен в центральной части торгового центра (на площади ХаМодиин).







В этом месте будет установлена огромная стена "стена знакомств", на которой одинокие люди смогут оставить записку с рассказом о себе, включая различные контактные данные, чтобы найти любовь в торговом центре... ...каждый день на стене будут появляться новые холостяки и холостячки.



Пара, которая познакомится благодаря этой инициативе, получит первое свидание за счет Ofer Grand Canyon: романтический ужин в ресторане Tomoka, расположенном в торговом центре.



Также ищущие любви, смогут сфотографироваться у стенда, загрузить фото в социальные сети и получить в подарок свою фотографию на магните размером 10/15.