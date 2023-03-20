



Во Вьетнаме насчитывается более 16 млн криптоинвесторов

Во Вьетнаме в настоящее время насчитывается более 16,6 млн держателей криптовалют, из которых 31% владеют биткоином, согласно данным "Отчета о криптовалютном рынке Вьетнама 2022".



Это делает Вьетнам второй после Таиланда страной Юго-Восточной Азии с наибольшим числом криптоинвесторов. В настоящее время во Вьетнаме проживает более 97 млн человек, что означает, что около 17% всего населения страны владеют криптовалютами.



Согласно отчету, в настоящее время во Вьетнаме работает около 200 блокчейн-проектов. Активные блокчейн-проекты в стране в основном сосредоточены на DeFi, NFT, Web 3, инфраструктуре, кошельках, GameFi и других.



Среди 200 проектов, работающих во Вьетнаме, на игры и метавселенную приходится 28,8%, DeFi - 26,0%, NFT -12,4%, инфраструктуру - 11,3%, и Web3 - 5,1%.



Среди известных вьетнамских проектов числятся Axie Infinity, Kyber Network, Coin98, Rikkei Finance, Spores, Titan Hunters, TomoChain, SotaTek и другие. В отчете говорится, что 10 компаний из 200 имеют капитализацию более $100 млн и обладают глобальным влиянием.