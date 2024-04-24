



Во Флориде родился щенок золотистого ретривера салатового цвета

Щенок золотистого ретривера быстро завоевал славу в Интернете, поскольку имеет яркий салатовый окрас шерсти.



Кэрол ДеБрулер, владелица питомника Golden Treasures во Флориде, выложила видео щенка по кличке Шэмрок на TikTok, где у милого питомца быстро появились поклонники.



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Его братья и сестры были ожидаемого золотистого оттенка.



Необычный цвет - результат того, что шерсть щенка окрасилась биливердином, зеленой желчью, которая иногда содержится в утробе матери-собаки.

Это явление уже было зафиксировано ранее, и оно не ограничивается золотистыми ретриверами - щенок бульдога из Новой Шотландии родился такого же цвета в 2022 году.



По словам ДеБрулера, салатовый цвет Шэмрока уже начал исчезать, и, скорее всего, через несколько недель он станет обычного для породы золотистого цвета.

