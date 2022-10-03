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Внуков Аллы Пугачевой хотят отправить на фронт
03.10.2022 10:46 Аркадий Бочаровский

Внуков Аллы Пугачевой хотят отправить на фронт

Политик Роман Худяков, экс-депутат Госдумы выступил с предложением мобилизовать Никиту Преснякова и Дени Байсарова, а также лишить гражданства саму примадонну.

Худяков говорит: “Элита закончилась”.

Худякову 45 лет и он имеет звание старший лейтенант, сообщает Telegram-канал «Антиглянец». Однако пока политик не торопится в военкомат, указали авторы канала.

Также они выяснили, что бывшего депутата выгнали из ЛДПР. Экс-парламентарий отказывался освобождать служебную квартиру после окончания срока полномочий. Кроме того, он основал собственную партию, которую ЦИК не зарегистрировал, и даже пытался баллотироваться в президенты России.

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