



Внуков Аллы Пугачевой хотят отправить на фронт

Политик Роман Худяков, экс-депутат Госдумы выступил с предложением мобилизовать Никиту Преснякова и Дени Байсарова, а также лишить гражданства саму примадонну.



Худяков говорит: “Элита закончилась”.



Худякову 45 лет и он имеет звание старший лейтенант, сообщает Telegram-канал «Антиглянец». Однако пока политик не торопится в военкомат, указали авторы канала.



Также они выяснили, что бывшего депутата выгнали из ЛДПР. Экс-парламентарий отказывался освобождать служебную квартиру после окончания срока полномочий. Кроме того, он основал собственную партию, которую ЦИК не зарегистрировал, и даже пытался баллотироваться в президенты России.