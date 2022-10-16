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Внебрачная дочь Шойгу получила гражданство Литвы - LRT
16.10.2022 18:43 Ольга Белозерова

Внебрачная дочь Шойгу получила гражданство Литвы - LRT

Расследование издания LRT показало, что внебрачная дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу является гражданкой Литвы.

В материале рассказывается о том, что бывшая любовница российского министра Елена Каминскас (Шебунова) лишилась литовского ВНЖ и сейчас судится с властями. 

У Шебуновой и Шойгу двое детей - Дарья и Данил. 

Внебрачная дочь Шойгу получила литовское гражданство в 2019 году, когда ее мать Елена Шебунова вышла замуж за литовца Адолфаса Каминскаса. Новоиспеченный отец признал ее своей дочерью и подал заявление в Департамент миграции Литвы.

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