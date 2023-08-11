



Virgin Galactic: Олимпийский чемпион с болезнью Паркинсона отправился в космос

Бывший олимпийский чемпион, который сегодня бросил вызов болезни Паркинсона и стал старейшим британцем, отправившимся в космос, говорит, что полет будет волшебным.



80-летний Джон Гудвин станет первым платным туристом Virgin Galactic с перспективой полетать в невесомости в течение нескольких минут и увидеть Землю с расстояния около 55 миль.



Джон сказал: "От участия в Олимпиаде до плавания на каноэ между пиками Аннапурны, до победы в шестидневной гонке за Полярным кругом, восхождения на гору Килиманджаро (и спуска на велосипеде) — мне всегда нравилось принимать новые вызовы. Когда в 2014 году у меня диагностировали болезнь Паркинсона, я был полон решимости не допустить, чтобы она мешала мне жить полной жизнью. И теперь для меня полет в космос с болезнью Паркинсона — это вообще волшебство. Я надеюсь, что это вдохновит всех остальных, столкнувшихся с трудностями, и покажет им, что трудности не должны сдерживать или останавливать их на пути к осуществлению своей мечты".



Джон купил свой билет за 250 000 долларов (около 200 000 фунтов стерлингов) в 2005 году, когда обсуждалась дата запуска в 2008 году, но дата все время отодвигалась.



В октябре 2014 года испытательный полет Virgin Galactic разбился, и второй пилот погиб.



Личная трагедия Джона произошла в том же месяце, когда ему поставили диагноз болезни Паркинсона. После этого Джон решил, что теперь его не допустят к полету. Но 73-летний миллиардер сэр Ричард Брэнсон и Virgin Galactic отказались положить конец его мечте.



Джон сказал: "Я знаю Ричарда — мы встречались в течение 18 лет ожидания — и он дал мне добро. Он уверен, что я могу принять вызов".



С тех пор, как ему поставили диагноз, он неоднократно доказывал свой девиз, что все возможно, включая изнурительное восхождение на гору Килиманджаро. Он станет первым олимпийцем в космосе и вторым с болезнью Паркинсона. Первым был американский астронавт Рич Клиффорд.



Вместе с двумя пилотами космические туристы отправились в космос на ракете Virgin Galactic, который называется VSS Unity. Его «базовый корабль» взлетает со взлетно-посадочной полосы и достигает высоты около 50 000 футов, прежде чем разворачивает VSS Unity, который взлетает вертикально в космос со скоростью почти 3 Маха — более 2000 миль в час. В космосе астронавты могут отстегнуть ремни безопасности и несколько минут парить в невесомости.



Они будут на высоте около 300 000 футов над Землей, что примерно в 10 раз превышает высоту обычного полета самолета. Затем гравитация опустит космический корабль через атмосферу Земли. Планируется, что корабль вернется на взлетно-посадочную полосу, с которой он взлетел. На земле будет жена Джона, участница Олимпийских игр на каноэ Полин Гудвин, двое их сыновей и 11-летний внук.