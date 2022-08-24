



Виктория Бекхэм впервые представила линию одежды plus size

Бывшая участница группы Spice Girls, а ныне владелица бренда одежды Виктория Бекхэм представила новую коллекцию. Новая линейка одежды необычна тем, что Виктория Бекхэм впервые создала наряды для девушек plus size.



Ранее жену известного футболиста Дэвида Бекхэма неоднократно критиковали за то, что она создает одежду только для худых девушек. Похоже, что Виктория Бекхэм сдалась и представила линейку, представленную в разных размерах.



Как сообщает New York Post, линия доступна в размерах от XS до XXL.



Подписчики бывшей певицы с восторгом встретили эту новость, отметив, что ей давно было пора пойти на этот шаг.

