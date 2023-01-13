



Виктория Бекхэм устроила сумасшедшую распродажу на одежду своего бренда

Икона стиля Виктория Бекхэм снизила цены почти на 200 предметов одежды ее модного бренда в связи с огромными убытками.



Надпись на модном веб-сайте Posh гласит: "Познакомьтесь с распродажей VB со скидкой до 60% на ключевые стили". Акция распространяется, в том числе, на пальто, платья, спортивную одежду и солнцезащитные очки.



Так, очки Cat-Eye (кошачий глаз) со скошенной кромкой продаются со скидкой 60% по цене 55,80 фунтов стерлингов. К сравнению, они стоили 139,50 фунтов.



Куртка яблочного цвета подешевела в два раза - до 425 фунтов стерлингов, бюстгальтер Reebok продается со скидкой 50% - 37,50 фунтов стерлингов, черное платье-футболка - со скидкой 40% по 594 фунта.



Свой модный лейбл 48-летняя бывшая Spice Girl основала в 2008 году. Как стало известно, общая сумма убытков составила 66,3 миллиона фунтов стерлингов.