



Великобритания: Крысы стали крупнее собак-крысоловов

Специалист по борьбе с вредителями Киран Сэмплер из Уэйкфилда из Западного Йоркшира за всю свою практику поймал тысячи крыс, но хорошо помнит одну, которая была длиннее йоркширского терьера.



Крысолов, разобрался с 50 000 грызунами, включая одного размером с собаку и предупреждает, что они “становятся больше и смелее”.



Киран говорит, что самая большая крыса, которую он когда-либо поймал, имела длину 22 дюйма от головы до хвоста - вдвое больше длины тела чихуахуа. И он говорит, что большинство крыс, которых он ловит, имеют длину целых 18 дюймов.



“Крысы становятся больше, смелее и наглее. Их меньше беспокоят люди, кошки или что-то еще”. Большее количество пищевых отходов на улицах и меньшая борьба с вредителями во время пандемии придали крысам смелости.



Крысы могут быть хитрыми, они адаптируют свое поведение. Например, они просыпаются рано утром, чтобы найти хороший источник пищи, что делает их очень непредсказуемыми. ‌



Киран сказал, что в Камбодже крысы используются для обнаружения мин, они очень умные животные.



Самое большое поселение крыс, которое он обнаружил в жилом доме, было то, где обитали 22 крысы. Это был дом с тремя спальнями в Бэтли, и когда он вошел, они бросились на его ноги. А еще в одном из домов во время ремонта сняли унитаз, но не заделали отверстие почему-то. И крысы свободно ходили из канализации в дом и обратно.



А однажды с ним связался новый фермер из Халла. Он взял на себя управление фермой, где предыдущие владельцы оставили гнить много кукурузы. “И вот там были сотни, сотни и сотни крыс! Может быть, тысячи”, — говорит Киран. “Зачистив территорию, через пару недель мы вернулись со своими терьерами и поймали около 250 крыс, так как большая часть популяции к тому времени ушла”.



‌”Когда вы становитесь борцом с вредителями, это совершенно не похоже на охоту. Надо уважать животных. Что касается крыс, то они очень умные существа. Есть большая разница между убийством и контролем”.



Из-за его работы ему и его четырехлетней дочери угрожали смертью и подвергали жестокому обращению.



“Хочу ли я убить каждую крысу в мире? Нет! Моя работа не в этом. Цель состоит в том, чтобы просто сократить популяцию, чтобы ее можно было контролировать. Если они в полях или что-то в этом роде, меня это не беспокоит. Все должно жить. Часто на фермах и домах вам просто приходится брать под контроль источник пищи. Вам не обязательно их убивать”.





