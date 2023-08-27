



Вдова основателя Playboy: во время оргий они принимал столько Виагры, что оглох

Последняя, третья супруга основателя Playboy Хью Хефнера, Кристал Хефнер, издала книгу воспоминаний Only Say Good Things.



Ее муж, с которым она познакомилась, когда ей был 21 год, а ему - 81, точно определял, какой оттенок лака для ногтей ей следует наносить (розовый, бледный и прозрачный, никогда не матовый), и легонько постукивал ее по голове, когда волосы надо было снова красить.



Он устанавливал в своем особняке комендантский час с 6 часов вечера, чтобы его молодая жена была дома и могла разделить с ним ужин (всегда куриный суп со сливочным сыром и крекерами) и посмотреть его любимые фильмы. Затем, после наступления темноты, она должна была принять участие в групповом сексе, который так любил Хефнер.



"Это было неловко. Я не знаю, сколько человек одновременно находилось в нашей спальне, но - много. Довольно много. Мы говорили: "О, теперь твоя очередь". Никто не хотел быть там, но я думаю, что в сознании Хефа он все еще думал, что ему 40, и эти ночи, люди, особняк укрепили его в этом мнении. Он чувствовал: "У меня еще все впереди".



Были и знаменитые "воскресные дни", когда в особняк Playboy съезжались 200 молодых женщин.



Хефнер принимал так много виагры, что потерял слух с одной стороны (признанный побочный эффект препарата).



"Хеф всегда говорил, что лучше бы он был глухим и при этом мог заниматься сексом. Странно", - говорит Кристал.



Их собственная личная жизнь с разницей в возрасте вызывала у людей любопытство.



"У всех были вопросы. В основном анатомические", - вспоминает она.



Однако теперь она готова сказать правду: даже их первая ночь вместе не была зажигательной.



"Непримечательно", - таков ее жестокий вердикт. “Совсем не то, что думали и ожидали”.