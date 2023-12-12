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В Zara отказались от рекламной кампании после скандала из-за Газы
12.12.2023 19:29 Алина Груднева

В Zara отказались от рекламной кампании после скандала из-за Газы

Бренд модной одежды Zara решил отказаться от рекламной кампании новой линии одежды, которая вызвала скандал из-за схожести манекенов с телами погибших в Газе.

Фирма принесла публичные извинения и выразила сожаление из-за "недоразумения".

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Поясняется, что постеры с изображениями манекенов без конечностей были задуманы еще в июле, как символ незавершенных скульптур в мастерской. Съемка проводилась в сентябре. 

"К сожалению, некоторые клиенты были оскорблены этими изображениями, которые сейчас уже удалены, и увидели в них нечто далекое от задуманного", - сказано в заявлении Zara.

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