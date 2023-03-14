



В Южной Корее построят аттракцион, который будет виден из КНДР

В Сеуле, столице Южной Кореи, построят самое большое в мире колесо обзора без спиц, которое будет видно из Северной Кореи. Так правительство страны хочет напомнить о желаниях на национальном единстве.



Об этом сообщает агентство CNN.



Высота аттракциона "Кольцо Сеула" составит 180 метров. Его построят по новой технологии: для того, чтобы на колесе вращались вагончики, не нужны проходящие посередине тросы. Также сообщается, что колесо будет работать на переработанной энергии.



Парк Ханиль, в котором расположен аттракцион, находится недалеко от северной границы страны, и соответственно, от Северной Корее. Построив колесо, правительство Южной Кореи "сосредоточит на нем свое желание единой Кореи и национального единства".



Строительство колеса обозрения начнут в июне 2025 года, а достроить его планируют к 2027 году.



Отметим, сейчас самым большим колесом обзора без спиц является аттракцион, расположенный в китайском Шаньдуне. Его высота составляет 145 метров.

