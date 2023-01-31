



В Японии проходит Ледяной фестиваль на курорте с горячими источниками

Зимний фестиваль, на котором представлено около 30 скульптур изо льда, привлекает множество туристов на курорт с горячими источниками в северной японской префектуре Хоккайдо.



Ежегодный Ледяной Фестиваль начался в субботу на курорте Соункё в городе Камикава.



Туристы фотографировались на фоне красочно подсвеченных ледяных скульптур на реке Исикари.



Впервые за 3 года, когда фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса, были установлены бар и кабинка, предлагающая закуски. Бар, где посетители могут насладиться чашками горячего сакэ или какао за столиками, сделанными изо льда, был создан прямо внутри ледяной статуи.



Фестиваль продлится по 12 марта.