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В Японии проходит Ледяной фестиваль на курорте с горячими источниками
31.01.2023 01:35 Евгения Маркова

В Японии проходит Ледяной фестиваль на курорте с горячими источниками

Зимний фестиваль, на котором представлено около 30 скульптур изо льда, привлекает множество туристов на курорт с горячими источниками в северной японской префектуре Хоккайдо.

Ежегодный Ледяной Фестиваль начался в субботу на курорте Соункё в городе Камикава.

Туристы фотографировались на фоне красочно подсвеченных ледяных скульптур на реке Исикари.

Впервые за 3 года, когда фестиваль не проводился из-за пандемии коронавируса, были установлены бар и кабинка, предлагающая закуски. Бар, где посетители могут насладиться чашками горячего сакэ или какао за столиками, сделанными изо льда, был создан прямо внутри ледяной статуи.

Фестиваль продлится по 12 марта.

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