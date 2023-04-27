



В возрасте 102 лет умер самый старый нацистский преступник

Самый старый нацистский преступник, бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шютц умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.



В июне 2022 года его признали виновным в соучастии в убийствах 3 518 заключенных концлагеря с 1942-й по 1945 годы. Шютц не признавал вину и говорил, что во время Второй мировой войны работал на ферме.



Шютц в тюрьму он так и не попал — он ждал рассмотрения апелляционной жалобы. Суд не признал его доводы достоверными из-за наличия многочисленных документов с личными данными обвиняемого, в которых указывалось, что он работал охранником СС в концлагере.



Судить Йозефа Шютца начали в октябре 2021 года. Слушания часто откладывали из-за проблем со здоровьем у обвиняемого. Летом 2022 года он неоднократно давал противоречивые показания, объясняя это плохой памятью.



Адвокат преступника Стефан Уотеркамп подал апелляцию сразу после вынесения приговора. По его мнению, деятельность надзирателя в концлагерях считается недостаточной для осуждения за пособничество и подстрекательство к преступлениям нацистов.



"В ходе судебного разбирательства не было доказано, что обвиняемые совершали какие-либо конкретные акты убийства заключенных", — утверждал Уотеркамп.



Радиостанция ВВС напомнила, что во время Второй мировой войны в Заксенхаузене содержали более 200 тысяч человек — политзаключенных, советских военнопленных, евреев и цыган. Концлагерь располагался в городе Ораниенбург.



