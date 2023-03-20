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"В сознании и готов бороться": Авербух рассказал о состоянии Костомарова
20.03.2023 13:15 Евгения Маркова

"В сознании и готов бороться": Авербух рассказал о состоянии Костомарова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров находится в сознании и все понимает, сообщил известный фигурист и режиссер-постановщик Илья Авербух.

- Мы все поддерживаем Рому. Действительно, его семья переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед, - рассказал Авербух, добавив, что спортивное сообщество сделает все, чтобы Костомаров не только жил полноценной жизнью, но и вернулся на лед.

Как сообщалось ранее, знаменитого фигуриста Романа Костомарова госпитализировали больше двух месяцев назад с пневмонией. Из-за осложнений болезни началась гангрена и спортсмену ампутировали обе стопы. Позже стало известно, что пришлось удалить и несколько пальцев на руках из-за развившегося некроза на фоне сепсиса. Спустя время у него случился инсульт, был диагностирован вторичный менингит, начались проблемы со зрением. Врачи ввели пациента в медикаментозный сон, из которого после миновавшей угрозы его стали постепенно выводить.

Позже стало известно, что врачам пришлось ампутировать Костомарову голени обеих ног и кисть руки.

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