



В Сингапуре зафиксировали самое большое количество самоубийств за 20 лет

Некоммерческая организация Samaritans of Singapore (SOS) зафиксировала в Сингапуре самое большое количество самоубийств с 2000 года, что свидетельствует о росте психических расстройств среди населения, сообщает Bloomberg .



По данным SOS, в 2022 году в Сингапуре произошло 476 самоубийств, причем прослеживается рост суицидов среди молодежи и пожилых людей.



"Суицид был основной причиной смерти среди людей от 10 до 29 лет в стране четвертый год подряд, составляя почти 39% от общего количества возрастной группы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что рост смертности подчеркивает важность реагирования на проблемы, связанные с психическим здоровьем.



При этом указывается, что Всемирная организация здравоохранения поставила своей целью снизить уровень самоубийств в мире на треть к 2030 году.



"Согласно отчету ВОЗ, в 2019 году в результате самоубийств умерли 703 тысячи человек, что делает суицид одной из главных причин смерти во всем мире", – говорится в сообщении.



