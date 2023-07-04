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В Сингапуре зафиксировали самое большое количество самоубийств за 20 лет
04.07.2023 03:28 Ирина Демьянова

В Сингапуре зафиксировали самое большое количество самоубийств за 20 лет

Некоммерческая организация Samaritans of Singapore (SOS) зафиксировала в Сингапуре самое большое количество самоубийств с 2000 года, что свидетельствует о росте психических расстройств среди населения, сообщает  Bloomberg .

По данным SOS, в 2022 году в Сингапуре произошло 476 самоубийств, причем прослеживается рост суицидов среди молодежи и пожилых людей.

"Суицид был основной причиной смерти среди людей от 10 до 29 лет в стране четвертый год подряд, составляя почти 39% от общего количества возрастной группы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рост смертности подчеркивает важность реагирования на проблемы, связанные с психическим здоровьем.

При этом указывается, что Всемирная организация здравоохранения поставила своей целью снизить уровень самоубийств в мире на треть к 2030 году.

"Согласно отчету ВОЗ, в 2019 году в результате самоубийств умерли 703 тысячи человек, что делает суицид одной из главных причин смерти во всем мире", – говорится в сообщении.

 

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