



В России Семена Слепакова проверят на "дискредитацию" армии

В России в отношении артиста Семена Слепакова начата проверка по статье о дискредитации российской армии.



Об этом сообщает Тelegram-канал SHOT.



"Начата полицейская проверка по статье о дискредитации ВС РФ. Жалобу на артиста писал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин", — сказано в сообщении.



По данным ТАСС, причиной проверки послужила песня, в которой Слепаков критикует власти РФ за войну в Украине.

