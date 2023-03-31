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В России Семена Слепакова проверят на "дискредитацию" армии
31.03.2023 17:31 Алина Груднева

В России Семена Слепакова проверят на "дискредитацию" армии

В России в отношении артиста Семена Слепакова начата проверка по статье о дискредитации российской армии.

Об этом сообщает Тelegram-канал SHOT.

"Начата полицейская проверка по статье о дискредитации ВС РФ. Жалобу на артиста писал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин", — сказано в сообщении.

По данным ТАСС, причиной проверки послужила песня, в которой Слепаков критикует власти РФ за войну в Украине.
 

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