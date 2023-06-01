



В России начали тратить миллионы на дроны для обучения детей в школах

В нескольких регионах России школы начали закупать “учебные беспилотники” и другое оборудование, необходимое для обучения детей управлению дронами. Соответствующее контракты на сайте госзакупок нашли “Важные истории”.



Например, в Санкт-Петербурге две школы планируют потратить по одному миллиону рублей на закупку беспилотников для детей. В школу № 525 поставят наборы “для самостоятельной сборки квадрокоптеров”, а с 1 сентября там откроется программа “Конструирование и программирование БПЛА” для школьников 12-15 лет. Издание отмечает, что ученики этой школы передают на фронт поделки для российских военных и участвуют во встречах с учителями оккупированного Мариуполя.



В апреле президент России Владимир Путин призвал внедрять в школах курсы по управлению беспилотниками.



“Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране”, – подчеркнул Путин.