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В преддверии Пурима полиция начинает операцию по уничтожению "опасных игрушек"
15.02.2023 13:40 Евгения Маркова

В преддверии Пурима полиция начинает операцию по уничтожению "опасных игрушек"

Министерство экономики и промышленности, израильская полиция и местные власти начинают принудительную операцию "Пуримская лилия" по уничтожению "опасных игрушек" в преддверии праздника. 

В ближайшие недели и до окончания праздников Минэкономики усилит меры по борьбе с использованием петард, взрывчатых веществ и опасных игрушек. 

На рынках по всей стране будут проведены десятки правоприменительных мероприятий, в том числе на основе недавно собранной разведывательной информации.

Целью правоприменения является обеспечение общественной безопасности и повышение осведомленности предприятий торговли о последствиях продажи опасных веществ.
 

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