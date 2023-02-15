



В преддверии Пурима полиция начинает операцию по уничтожению "опасных игрушек"

Министерство экономики и промышленности, израильская полиция и местные власти начинают принудительную операцию "Пуримская лилия" по уничтожению "опасных игрушек" в преддверии праздника.



В ближайшие недели и до окончания праздников Минэкономики усилит меры по борьбе с использованием петард, взрывчатых веществ и опасных игрушек.



На рынках по всей стране будут проведены десятки правоприменительных мероприятий, в том числе на основе недавно собранной разведывательной информации.



Целью правоприменения является обеспечение общественной безопасности и повышение осведомленности предприятий торговли о последствиях продажи опасных веществ.

