



В Москве закрыли театр Виктюка. Здание отдали под военкомат

Известная российская журналистка Ксения Ларина сообщила в фейсбук-сообществе, что знаменитый московский Театр Виктюка отдают под военкомат.



"Новости культуры. Театр Виктюка закрыли и сделали из него военкомат. И это не шутка", – написала Ксения в соцсети.



Поклонники, несмотря на кощунственную ситуацию, стараются не терять чувство юмора: "Я вообще считаю, что со всеми театрами так надо. Кроме театра Советской Армии, где и так всю дорогу военкомат и политруки", "Они из всего сделают полковой сортир", "Мне кажется, что комментаторы вскоре не смогут подобрать слова для комментирования", "Господи, какое счастье, что Роман Виктюк не дожил до этого страшного года!", "Виктюк же родом из Львова. По понятиям России он был бы нацистом, и, видимо, воспитал своих актеров в таком же духе: слишком независимо и свободно", "Страшнее страшного происходит. Ужасно", "Главное, чтобы из церквей теперь не сделали хлева и конюшни, все это мы уже проходили".



На сайте театра нет никакой информации о том, что его переформатируют. По словам некоторых актеров, в театре болеет половина коллектива, поэтому его закрыли вроде бы на карантин.



Роман Виктюк – знаменитый в России режиссер, всю жизнь считавший себя украинским художником. Роман Григорьевич родился и вырос во Львове. После окончания вуза работал в Театре Леси Украинки. Затем уехал в Москву, где стал очень уважаемым режиссером. Имел свой театр и огромную квартиру в центре российской столицы, когда-то принадлежавшую сыну Сталина. Но мыслями и сердцем Виктюк всегда был с Украиной. Он часто приезжал во Львов и Киев со спектаклями и к родным. У художника – две родные сестры и племянница. А перед смертью Виктюк велел похоронить его на Родине.