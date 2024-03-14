



В Москве похоронили Светлану Моргунову

В Москве 14 марта попрощались с известной российской радиоведущей Светланой Моргуновой.



Ее похоронили на Троекуровском кладбище рядом с сыном.



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По словам Клары Новиковой, Моргунову надломило скоропостижная кончина сына.



"С ней невозможно было разговаривать, потому что первая ее фраза была: "Кларуся, ты знаешь, Максюши нет". Она уже давно была с Максом. Давно", - цитирует слова Новиковой "СтарХит".



Отпевание проходило в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Моргуновой не стало 10 марта. Официальная причина смерти - оторвался тромб.