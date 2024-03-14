Новости » Life Style
В Москве похоронили Светлану Моргунову
14.03.2024 15:29 Алина Груднева

В Москве похоронили Светлану Моргунову

В Москве 14 марта попрощались с известной российской радиоведущей Светланой Моргуновой.

Ее похоронили на Троекуровском кладбище рядом с сыном.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам Клары Новиковой, Моргунову надломило скоропостижная кончина сына.

"С ней невозможно было разговаривать, потому что первая ее фраза была: "Кларуся, ты знаешь, Максюши нет". Она уже давно была с Максом. Давно", - цитирует слова Новиковой "СтарХит".

Отпевание проходило в храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи им. Склифосовского в Москве. Моргуновой не стало 10 марта. Официальная причина смерти - оторвался тромб.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы