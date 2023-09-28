



В Молдове в озере Гирбовец нашли обломки ракеты

Министерство внутренних дел Молдовы приняло специальные меры по охране озера Гирбовец в Новоаненском районе после того, как там были обнаружены остатки ракеты.



Как сообщили в МВД, такие меры предприняты в связи с подозрениями, что взрывной компонент разбившейся ракеты может находиться на дне озера. Специалисты-гидротехники начали слив воды из озера, чтобы облегчить работу пиротехников.



"В настоящее время доступ людей на территорию запрещен, охрану периметра обеспечивает полиция. На месте происшествия работают Нацполиция, МЧС, карабинеры и пограничная полиция. Также на месте присутствуют специалисты взрывотехнической службы Полиции Молдовы, которые анализируют оптимальное решение по извлечению взрывчатки, предполагая, что компонент со взрывчатым веществом будет найден на дне озера", - отмечается в сообщении.



Также сообщается, что опасности для населения нет, территория изолирована, а ближайшие дома находятся в 1 км от опасной зоны.



Днем ранее жители расположенного рядом села Гирбовец сообщили властям, что заметили возле озера обломки, предположительно, ракеты, разбившейся в этом районе. Власти подтвердили, что обломки принадлежат авиаракете, а специалисты установят ее тип и происхождение.