



В Мексике растет самое толстое дерево в мире

Дерево Туле, расположенное во дворе церкви в живописном городе Санта-Мария-дель-Туле, представляет собой 2000-летний кипарис Монтесумы, и обладает самым толстым стволом в мире.



Чтобы полностью охватить Туле, нужно тридцать человек с вытянутыми руками. Официально его окружность составляет 42 метра, что для ствола дерева кажется невозможным. Долгое время считалось, что дерево Туле возникло в результате слияния двух отдельных деревьев. Однако вскоре провели исследование, и данные ДНК не показали, что на самом деле было только одно дерево.



Древняя кора дерева Туле стала тоже достопримечательностью. Гиды используют зеркала, чтобы отражать солнечные лучи и указывать на силуэты животных и другие формы, растущие на дереве.





