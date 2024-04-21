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В КНДР новый гимн посвятили Ким Чен Ыну
21.04.2024 10:16 Алина Груднева

В КНДР новый гимн посвятили Ким Чен Ыну

В Северной Корее презентовали новый гимн, посвященный северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну.

"Наш генерал - мудрейший их 10 миллионов. Силой любви он возделывает поля нашего вечного счастья. Имя ему Ким Чен Ын", - поется в гимне.

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На фоне показывают главу КНДР в окружении военных, которые ему улыбаются. Вокруг царит праздничная атмосфера.

Также в нарезке представлен один из военных парадов.

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