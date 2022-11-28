



В Израиль начали импортировать еще один китайский электромобиль

Согласно данным министерства транспорта, компания Car East, импортер марки MG, зарегистрировала первый автомобиль MG4 в Израиле.



MG4 определяется производителем как "полностью электрический автомобиль-хэтчбек", способный проехать около 450 километров на одной зарядке в своей топовой версии. Запас хода базовой версии составляет около 350 километров на одной зарядке.



Цена, заявленная Car East на MG4, составляет 170 000 шекелей, но данные министерства обычно не раскрывают конкретную версию, заявленную импортером. Более того, импортеры иногда склонны объявлять в документах об импорте других автомобилей цену, отличную от фактической, чтобы "запутать конкурента", а также из-за изменения цены, которое может произойти по разным причинам до тех пор, пока автомобиль не поступит в продажу.

