



В Италии представят самую большую коллекцию статуй времен Древнего Рима

В Риме представят одну из самых выдающихся археологических находок Италии за последние десятилетия, обнаруженную в Тоскане. Речь идет об этрусских и римских статуях, вытянутых из грязи благодаря интуиции местного пенсионера.



Около двух десятков бронзовых статуй, извлеченных из руин древнего курорта, будут представлены в римском Квиринальском дворце 22 июня после месяцев реставрации, пишет Reuters.



Эксперты назвали находку самой большой коллекцией старинных бронзовых статуй, когда-либо найденных в Италии.



Статуи обнаружили в 2021 и 2022 годах в деревне Сан-Кашано-дей-Баньи на вершине холма, где находятся термальные источники.



В начале раскопок в 2019 году бывший мусорщик и краевед-любитель Стефано Петрини вспомнил, что много лет назад видел обломки древнеримских колонн на стене с другой стороны общественных бань.



Колонны можно было увидеть только из заброшенного сада, когда-то принадлежавшего его покойному другу.



Эмануэле Мариотти, руководитель археологического проекта, сказал, что одной из самых впечатляющих находок был бронзовый "худой мальчик" – статуя молодого больного римлянина высотой около 90 сантиметров.



Римляне и этруски приносили статуи, монеты на другие вещи, в дар богам, надеясь на крепкое здоровье.



Также археологи нашли яичную скорлупу, сосновые шишки, косточки персиков и слив, хирургические инструменты и 2000-летнюю прядь вьющихся волос.

