



В Индии жених отменил свадьбу из-за плохих оценок невесты в школе

В Индии жених раздумал жениться только потому, что его невеста получила низкие баллы на экзамене за 12-й класс. Инцидент произошел в штате Уттар-Прадеш, сообщает издание Odishatv.in.



А вот семья невесты утверждает, что родственники жениха отменили свадьбу после того, как их требования по поводу приданного не были удовлетворены.



Отец девушки добавил, что семья жениха пыталась разорвать отношения пары, обвинив невесту в том, что она плохо училась в школе. Обеспокоенный этим, он подал жалобу на жениха и его семью, требуя строгого реагирования со стороны правоохранителей.



В своей жалобе отец невесты сообщил, что потратил на торжество более 60 000 рупий, а также подарил жениху золотое кольцо стоимостью 15 000 рупий.



Однако семья жениха выдвинула требование о приданом. Родственники невесты отказались дать больше. После этого, семья жениха отменила свадьбу под предлогом того, что девушка имеет низкие оценки в аттестате.



Семья невесты пыталась убедить потенциальных сватов, но те остались непоколебимы в своих требованиях.



Сейчас правоохранители пытаются решить это дело, консультируя обе семьи. Однако если стороны не достигнут консенсуса, то согласно заявлению о преступлении будут приняты соответствующие меры…







