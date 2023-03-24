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В Голливуде хотят разрешить писать сценарии с помощью искусственного интеллекта
24.03.2023 07:24 Ирина Демьянова

В Голливуде хотят разрешить писать сценарии с помощью искусственного интеллекта

Гильдия сценаристов Америки (WGA) рассматривает предложение, которое позволит авторам создавать сценарии с помощью искусственного интеллекта, например такого как ChatGPT, пишет The Verge.

Созданный искусственным интеллектом контент не будет считаться литературным или исходным материалом. Текст будет дорабатывать сценарист, которому в дальнейшем будет принадлежать авторство. Предложение WGA не учитывает сценарии, которые полностью напишет искусственный интеллект.

Термин “литературный материал” касается текстов, созданных сценаристами самостоятельно (оригинальных сценариев), тогда как “исходный материал” — уже существующие произведения, которые другие авторы адаптируют для отдельного проекта.

Между тем, компания Google работает над искусственным интеллектом , который мог бы анализировать ультразвуковые медицинские показания и лечить рак. 

А в Колумбии судья Хуан Мануэль Падилья воспользовался чат-ботом ChatGPT , чтобы вынести приговор.
 

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