



В Голливуде хотят разрешить писать сценарии с помощью искусственного интеллекта

Гильдия сценаристов Америки (WGA) рассматривает предложение, которое позволит авторам создавать сценарии с помощью искусственного интеллекта, например такого как ChatGPT, пишет The Verge.



Созданный искусственным интеллектом контент не будет считаться литературным или исходным материалом. Текст будет дорабатывать сценарист, которому в дальнейшем будет принадлежать авторство. Предложение WGA не учитывает сценарии, которые полностью напишет искусственный интеллект.



Термин “литературный материал” касается текстов, созданных сценаристами самостоятельно (оригинальных сценариев), тогда как “исходный материал” — уже существующие произведения, которые другие авторы адаптируют для отдельного проекта.



Между тем, компания Google работает над искусственным интеллектом , который мог бы анализировать ультразвуковые медицинские показания и лечить рак.



А в Колумбии судья Хуан Мануэль Падилья воспользовался чат-ботом ChatGPT , чтобы вынести приговор.

