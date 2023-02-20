



В Германии спасают жаб, лягушек и тритонов

На территории Германии встречается около 20 видов амфибий. Среди них - травяные и прыткие лягушки, обыкновенные жабы, чесночницы, квакши, тритоны и саламандры. Как только ночные температуры перестают опускаться ниже пяти градусов, многие из них дружно направляются к водоемам, чтобы позаботиться о продолжении рода. Обычно это происходит в марте-апреле, пишет DW.



В 2023 году из-за теплой и дождливой погоды сезонная миграция земноводных в некоторых регионах Германии начнется уже в ближайшие дни второй половины февраля - в частности, в земле Северный Рейн - Вестфалия. Во многих местах на пути сезонной миграции амфибий оказываются дороги...



Полностью избежать попадания этих животных под колеса, увы, нельзя, но немцы предпринимают много мер, чтобы максимально уменьшить число амфибий, гибнущих весной на асфальте.



Во многих местах устанавливают специальные знаки, предупреждающие водителей. Почему на таких участках следует снижать скорость до 30 километров в час. Дело в том, что смертельную опасность для амфибий представляет не только попадание под колеса, но и повреждения внутренних органов от ударной воздушной волны, если автомобиль движется на более высокой скорости.



Кроме того, так как лягушки предпочитают передвигаться в сумерках, как раз в это время вдоль дорог часто совершают свои обходы волонтеры, поэтому движение на низкой скорости при плохой видимости снижает опасность ДТП.



Ставят специальные дорожные знаки не только ради спасения амфибий и безопасности помощников. Наезд на этих животных или на следы от раздавленных ранее жаб и лягушек, особенно в дождливую погоду и на большой скорости, может привести к заносу автомобиля и закончиться аварией. Так что, увидев предупреждение "Krötenwanderung", следует сильно сбавить скорость.



Согласно закону, анализ маршрутов сезонной миграции амфибий является обязательной задачей при планировании новых дорог в Германии. Там, где это необходимо, во время строительства трассы устанавливают направляющие заграждения и прокладывают специальные туннели под проезжей частью.

Минимальная высота заграждений - 40 сантиметров, а на пути особенно прытких лягушек - еще на треть выше. Оптимальное расстояние между туннелями на таких участках, как рекомендуют эксперты, должно составлять примерно 50 метров. Их прокладывают с небольшим наклоном и так, чтобы… в конце был виден свет. Такими туннелями лягушки и другие амфибии пользуются более охотно.



Ответственность за эти сооружения несут автодорожные службы - следят, чтобы заграждения не зарастали (иначе амфибии полезут по веткам и стеблям), а сами туннели - не засорялись. Однако в Германии есть много дорог, проложенных до принятия этих законов.



В особо "оживленных" местах, если нет других вариантов, движение могут ограничить (например, запретить проезд в темное время суток) или полностью перекрыть до тех пор, пока лягушки не закончат свои весенние дела. Во многих других местах ставят временные заграждения. Попавших в специальные ловушки животных затем переносят на другую сторону - носят, так сказать, на руках…



Следуя вдоль ограждения в поисках возможности перебаться на другую сторону, амфибии попадают в пластиковые ведра, закопанные в землю. В этих же ведрах жаб, лягушек и других земноводных затем переносят на другую сторону или сразу доставляют ближе к водоемам. "Такси для жаб" (Krötentaxi) - так в Германии называют этот бесплатный и комфортный сервис.



Пользуясь случаем, экологи также производят учет амфибий. Во многих местах в это весеннее время проводят экскурсии для детей, устраивают доклады и другие мероприятия. Например, в программе по защите амфибий немецкого экологического объединения NABU по всей Германии участвует около четырехсот общественных групп.