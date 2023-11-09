



В Германии прячут еврейскую газету в конверты, чтобы обезопасить подписчиков

В Германии самая большая еврейская община проживает в Мюнхене. В этом городе были случаи осквернения мезузы - свитка с молитвой, который евреи прикрепляют на входную дверь.



Руководство еврейской общины попросило редакцию еженедельной газеты Jüdische Allgemeine заворачивать печатные выпуски в непроницаемые конверты, чтобы не подвергать получателей риску из-за волны антисемитизма. Таким образом соседи и почтальоны не смогут узнать, что подписчики - евреи, пишет Bild.



"Рост антисемитизма в последние годы и особенно нынешняя крайне напряженная атмосфера ухудшили ситуацию с безопасностью для многих евреев в Германии. В нашем сообществе уже давно нарастают беспокойство и страх", - сообщили в еврейской общине.