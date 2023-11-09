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В Германии прячут еврейскую газету в конверты, чтобы обезопасить подписчиков
09.11.2023 21:20 Дара Киевская

В Германии прячут еврейскую газету в конверты, чтобы обезопасить подписчиков

В Германии самая большая еврейская община проживает в Мюнхене. В этом городе были случаи осквернения мезузы - свитка с молитвой, который евреи прикрепляют на входную дверь.  

Руководство еврейской общины попросило редакцию еженедельной газеты Jüdische Allgemeine заворачивать печатные выпуски в непроницаемые конверты, чтобы не подвергать получателей риску из-за волны антисемитизма. Таким образом соседи и почтальоны не смогут узнать, что подписчики - евреи, пишет Bild.

"Рост антисемитизма в последние годы и особенно нынешняя крайне напряженная атмосфера ухудшили ситуацию с безопасностью для многих евреев в Германии. В нашем сообществе уже давно нарастают беспокойство и страх", - сообщили в еврейской общине.

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