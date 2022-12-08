



В ЕС разрешат пассажирам свободно пользоваться 5G на борту самолета



Теперь пассажиры смогут использовать интернет с максимальной скоростью на борту самолета. Такое решение было опубликовано на сайте Еврокомиссии.

Авиакомпании внутри ЕС смогут устанавливать технологию 5G на борту своих самолетов. Это позволит пассажирам во время полетов пользоваться гаджетами не включая "режим полета".



На практике решение позволит авиакомпаниям совершать и получать телефонные звонки и текстовые сообщения, а также использовать данные так же, как они делают это на земле. Услуга будет предоставляться с помощью специального сетевого оборудования под названием "pico-cell", соединяющего бортовую систему самолета с землей через спутник.



Отмечается, что такая функция стала доступна после того, как Еврокомиссия адаптировала законодательство о мобильной связи к современным стандартам.



“Небо больше не является пределом, когда речь идет о возможностях, предлагаемых сверхбыстрой связью с высокой пропускной способностью”,– говорится об этом в заявлении Тьерри Бретона, еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка.



Согласно решению комиссии, государства-члены ЕС должны будут обеспечить доступ к полосе частот 5 ГГц для использования в транспортных средствах как можно раньше, но не позднее 30 июня 2023 года.



Кроме того, данное решение позволит пользоваться высокоскоростным интернетом 5G во время поездки на автомобиле или автобусе.