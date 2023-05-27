



В Дубае откроется первый в мире "Биткойн-Тауэр"

Итальянский дальновидный разработчик воплотил в жизнь идею необычного архитектурного чуда в Дубае - башни Bitcoin Tower, сети отелей, которая использует передовые технологии, такие как блокчейн и искусственный интеллект, уделяя при этом первостепенное внимание материальной устойчивости, сообщает Gulf Today.



"Этот новаторский проект отмечает значимость, важность и ценности биткоина, создавая сеть отелей, которая использует передовые технологии, такие как блокчейн и искусственный интеллект, уделяя первостепенное внимание материальной устойчивости", - сказал Сальваторе Леггиеро, выступая перед избранным собранием итальянских разработчиков реальности, дизайнеров интерьеров и любителей технологий в эксклюзивном ресторане Bella Restaurant Lounge в Дубае.



С нетерпением рассказывая об этом, он сказал: "После получения одобрения от всех соответствующих органов мы воплотим в жизнь это замечательное здание в Дубае". Эта инновационная сеть отелей использует уникальный подход: стоимость аренды номера люкс, например, будет считаться ставкой криптовалюты, приносящей годовой процентный доход (APY), который гости смогут погасить. Сальваторе с энтузиазмом добавил: "Это будет первый отель, который не только возвращает деньги, которые вы заплатили, но и добавляет проценты".



Даниэль, генеральный директор Metaverse Investments LLC, инвестора данной инициативы, заявил: "Этот инновационный подход к гостеприимству отражает растущее значение криптовалют в современном обществе и предоставляет людям прекрасную возможность испытать и узнать о них больше".



Иларио Брайда, главный операционный директор и правая рука Сальваторе, утверждает, что Bitcoin Tower предоставит первую в своем роде возможность недвижимости, а также революционную систему для создания устойчивой жизни с возможностью получения прибыли. Он полностью разделяет цель г-на Сальваторе - оставить положительный след в этом мире.



"Подобно провидческому воображению Леонардо да Винчи о машинах будущего, каждый великий проект начинается как идея, развивается в голове и обретает форму на бумаге", - продолжил Сальваторе Леггиеро. Затем он обратился к художникам, архитекторам, креативщикам, футурологам и криптоэнтузиастам с предложением представить свои работы, изображающие башню Биткойна в виртуальной вселенной, где существуют безграничные возможности. Эти работы составят эксклюзивную коллекцию NFT, посвященную дизайну башни Bitcoin Tower и ее внутренних пространств.



Эти уникальные NFT предоставят эксклюзивные услуги и привилегии в физической башне, включая возможности участия в прибылях.



Первый отчеканенный NFT будет создан известным архитектором Симоне Микели, известным своими знаковыми и неповторимыми работами на протяжении 33 лет. Симоне Микели выразил свой инновационный подход, заявив: "Я использовал логику и концепцию, совершенно отличную от традиционного строительства, создавая виртуальную среду, которая позволяет получить беспрецедентный опыт".



Настоящая башня Bitcoin Tower будет представлять собой великолепное 40-этажное сооружение в форме биткойна; архитектурный шедевр, который украсит город будущего. Это здание будет стоять как вечная дань биткойну, воплощая в себе ценности, дарованные нам Сатоши Накамото.



