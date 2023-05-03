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В Бен-Гурион пресечена попытка контрабанды крупной партии фруктовых сладостей
03.05.2023 20:16 Алина Груднева

В Бен-Гурион пресечена попытка контрабанды крупной партии фруктовых сладостей

В международном аэропорту Бен-Гурион две американские пары пойманы на попытке контрабанды фруктовых сладостей, популярных в TikTok.

Таможенники открыли чемоданы подозреваемых, где выявили множество упаковок с лакомствами.

Один из американцев на смени иврита и английского объяснял, будто привез сладкие закуски для своей семьи. На вопрос о том, привез ли он для себя одежду для личного использования, мужчина ответил, что все его вещи якобы находятся в Израиле.

Тенденция с этими фруктовыми лакомствами стала вирусной как минимум с марта. Пользователи оборачивают этот "рулет" вокруг небольшого шарика мороженного, который в последствии становится твердым и хрустящим.
 

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