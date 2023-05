В Бен-Гурион пресечена попытка контрабанды крупной партии фруктовых сладостей

В международном аэропорту Бен-Гурион две американские пары пойманы на попытке контрабанды фруктовых сладостей, популярных в TikTok.



Таможенники открыли чемоданы подозреваемых, где выявили множество упаковок с лакомствами.



Один из американцев на смени иврита и английского объяснял, будто привез сладкие закуски для своей семьи. На вопрос о том, привез ли он для себя одежду для личного использования, мужчина ответил, что все его вещи якобы находятся в Израиле.



Тенденция с этими фруктовыми лакомствами стала вирусной как минимум с марта. Пользователи оборачивают этот "рулет" вокруг небольшого шарика мороженного, который в последствии становится твердым и хрустящим.



An American couple was caught trying to smuggle 375 POUNDS of Fruit Roll Ups into the State of Israel after prices skyrocketed once the snack became part of a viral TikTok trend.



Did you pack your bags yourselves and also are they full of exclusively candy? pic.twitter.com/GtGh76Z9n9