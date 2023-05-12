



В Англии на пляже нашли зуб возрастом 20 млн лет

Британская школьница стала мировой звездой, а все благодаря находке, которую она сделала во время прогулки по пляжу - зуб, возраст которого порядка 20 млн лет. Девочка прогуливалась вместе со своей тетей и уникальную находку обнаружила совершенно случайно. Это зуб мегалодона.



Сидни Рут прогуливалась по пляжу Уолтон-он-Наз в Эссексе и заметила большой зуб размером с человеческую ладонь, пишет Daily Mail. Позже выяснилось, что это зуб мегалодон – самой большой акулы в мире, когда-то жившая на Земле.



Акула могла достигать около 18 метров в длину, а ее мощные челюсти могли наносить удары с силой до 180 тысяч ньютонов, что в 10 раз больше, чем у самой известной белой акулы.



В общей сложности, в их огромной пасти было 276 зубов, которые буквально разрывали добычу на куски.



Ученые считают, что мегалодон впервые появился в Мировом океане около 20 миллионов лет назад и вымер примерно три миллиона лет назад. Исследователи считают, что причиной вымирания стали изменение климата и конкуренция в океане.



Ранее в Лаосе, Юго-Восточная Азия, исследователи обнаружили зуб, который, вероятно, принадлежит таинственному "семейному виду" людей – денисовцам.