



Ушедший из королевской семьи Гарри хочет сменить гражданство

Покинувший королевскую семью принц Гарри, который уже четыре года живет с женой Меган Маркл и детьми в США, задумался о смене гражданства.



По данным газеты New York Post, он признался на ежегодном собрании экологической туристической организации Travalyst, где выступил по видеосвязи, что больше не является резидентом Великобритании.



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Компания представила отчет о своей деятельности, где оказала в графе "место жительства" ее основателя не Великобритнию, а США. Сам же сын короля Чарльза III отметил, что собирается получить американское гражданство.



"Дом для меня сейчас, пока, в Штатах. И это действительно так чувствуется. Нас встретили с распростертыми объятиями, и мы создали такое замечательное сообщество в Санта-Барбаре", - отметил он.