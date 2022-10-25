



Университет Google в Израиле

Технический гигант Google намерен инвестировать миллионы долларов в курсы высоких технологий для местных жителей в одном из частных университетов Израиля, заявил в воскресенье, 23 октября, профессор Уриэль Райхман.



По словам профессора, Google уже инвестировал 15 миллионов долларов, чтобы привлечь студентов и предложить им неакадемическое обучение в технологических областях. Компания уже сотрудничает с Тель-Авивским университетом в рамках трехлетней программы, продвигающей междисциплинарные исследования, связанные с искусственным интеллектом.



Профессор Райхман сказал, что школа намерена предоставить возможности для представителей арабского и ультраортодоксального секторов, а также для эфиопской общины в Израиле, которые в противном случае не смогли бы посещать школу.



“Наша цель — обучить не менее 2000 человек и обеспечить их трудоустройство в сфере высоких технологий. Курс будет стоить 50 000 шекелей в год и будет включать в себя интенсивную работу в небольших группах и один на один”, — сообщил Райхман, добавив, что Google предложит некоторым студентам полную стипендию.



“Это важно для высокотехнологичного сектора Израиля, который нуждается в рабочей силе и в противном случае был бы вынужден нанимать рабочих из-за рубежа. И хотя выпускники не получат ученой степени, у них будут практические знания»”, — сказал он.



Генеральный директор Google Israel Барак Регев заявил, что компания решила инвестировать 25 миллионов долларов в Израиль на израильском рынке труда. “Это первый шаг в нашей программе «Путешествие в технологии», которая будет способствовать занятости во всех слоях общества”, — сказал он.