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Unilever просит суд США отклонить иск Ben & Jerry
03.12.2022 09:57 Алина Груднева

Unilever просит суд США отклонить иск Ben & Jerry

Unilever попросила суд в США отклонить иск производителя мороженого Ben & Jerry's относительно продаж в поселениях в Иудее и Самарии.

 
Согласно заявлению, Ben & Jerry's перешла уже все границы. 
 
Уточняется, что производитель мороженого пытается принять сторону в израильско-палестинском конфликте, создавая неприемлемую ситуацию для всех сторон.
 
В Unilever также заявили, что правление Ben & Jerry не имеет полномочий подавать иски от имени компании. 
 
"Стремясь остановить продажу мороженого Ben & Jerry's в Иудее и Самарии, правление нанесло Ben & Jerry's ущерб, включая многочисленные судебные иски, заявления о нарушении израильского законодательства, критику со стороны израильского правительства и различные расследования", - сказано в заявлении.

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