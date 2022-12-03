



Unilever просит суд США отклонить иск Ben & Jerry

Unilever попросила суд в США отклонить иск производителя мороженого Ben & Jerry's относительно продаж в поселениях в Иудее и Самарии.

Согласно заявлению, Ben & Jerry's перешла уже все границы.

Уточняется, что производитель мороженого пытается принять сторону в израильско-палестинском конфликте, создавая неприемлемую ситуацию для всех сторон.

В Unilever также заявили, что правление Ben & Jerry не имеет полномочий подавать иски от имени компании.

"Стремясь остановить продажу мороженого Ben & Jerry's в Иудее и Самарии, правление нанесло Ben & Jerry's ущерб, включая многочисленные судебные иски, заявления о нарушении израильского законодательства, критику со стороны израильского правительства и различные расследования", - сказано в заявлении.