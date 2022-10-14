



ByteDance планирует расширение музыкального стриминга для борьбы со Spotify

Китайская компания ByteDance Ltd ведет переговоры с музыкальными лейблами о расширении своего сервиса стриминга музыки на глобальном уровне, чтобы конкурировать с лидерами отрасли, такими как Spotify Technology SA.



Материнская компания TikTok планирует в конечном итоге интегрировать услуги прослушивания музыки в свой сервис коротких видеороликов и расширить его, чтобы он стал основной платформой для распространения музыки по всему миру.



В последние месяцы компания обсуждала возможность запуска своего музыкального сервиса Resso, который в настоящее время доступен в Индии, Индонезии и Бразилии и на более чем десятке других рынков, однако, согласно отчету, расширение в Соединенные Штаты не было запланировано.