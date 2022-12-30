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Умерла культовый дизайнер Вивьен Вествуд
30.12.2022 07:13 Алина Груднева

Умерла культовый дизайнер Вивьен Вествуд


В Лондоне в 81 год скончалась культовый британский дизайнер Вивьен Вествуд.

На ее официальной странице в Twitter сказано, что она скончалась в Клэпхэме 29 декабря. Причина смерти не раскрывается.

"Вивьен до последнего мгновения продолжала заниматься любимыми делами - дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем", - сказано в официальном сообщении.

Вествуд считают королевой панк-стиля в высокой моде. Она ослепляла оригинальными нарядами на красных дорожках даже в почтенном возрасте. 

Модельер создавала коллекции, посвященные окружающей среде, и даже в старости, заботясь о природе, ездила исключительно на велосипеде.

Кроме того, Вествуд была дамой-командором рыцарского ордена Британской империи.
 

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