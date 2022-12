Умерла культовый дизайнер Вивьен Вествуд

В Лондоне в 81 год скончалась культовый британский дизайнер Вивьен Вествуд.



На ее официальной странице в Twitter сказано, что она скончалась в Клэпхэме 29 декабря. Причина смерти не раскрывается.



"Вивьен до последнего мгновения продолжала заниматься любимыми делами - дизайном, творчеством, написанием книги и изменением мира к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными и будут продолжаться в будущем", - сказано в официальном сообщении.



Вествуд считают королевой панк-стиля в высокой моде. Она ослепляла оригинальными нарядами на красных дорожках даже в почтенном возрасте.



Модельер создавала коллекции, посвященные окружающей среде, и даже в старости, заботясь о природе, ездила исключительно на велосипеде.



Кроме того, Вествуд была дамой-командором рыцарского ордена Британской империи.



29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV