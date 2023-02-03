



Умер знаменитый французский модельер Пако Рабан

В возрасте 88 лет умер знаменитый французский модельер Пако Рабан. О смерти модельера сообщила газета Le Monde.



Он основал собственный дом высокой моды Paco Rabanne и стал революционером в мире моды 1960-х годов. Также Рабан известен созданием целой серии парфюмов.



По происхождению Пако Рабан испанец, он родился в Стране Басков в 1934 году. Но стал считаться французским модельером после того, как представил свою первую коллекцию в Париже в 1966 году. Она произвела фурор, поскольку одежда была сделана из альтернативных материалов: пластика, бумаги, металла.



Его наряды носили звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда. В 1999 году Пако Рабан отошел от дел.