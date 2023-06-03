



Умер прототип героя фильма "1+1" Филипп Поццо ди Брого

На 73 году жизни скончался французский миллионер, ставший прототипом главного героя в фильме "1+1", Филипп Поццо ди Брого.



Информацию о его кончине подтвердили режиссеры знаменитого фильма, а также актер Омар Си.



"Навсегда в наших сердцах. Мы только что с большой грустью узнали о смерти нашего друга Филиппа Поццо ди Борго. Мы адаптировали его историю в "1+1", он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей. Будет не хватать его юмора и интеллекта. Знать его все эти годы было редкой привилегией", — написал актер.



Брого был парализован в результате несчастного случая во время парглайдинга в 1993 году. Тогда, уже став писателем, он подружился с помощником. Именно это и легло в основу фильма.



У французского бизнесмена остались четверо детей. Он был дважды женат. Фильм "1+1" после выхода стал весьма популярным, набрав более 19 млн просмотров.

