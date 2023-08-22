



Умер легендарный певец Тото Кутуньо

На 81-м году жизни скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо.



Об этом стало известно 22 августа.



Информацию о смерти артиста подтвердил его менеджер Данило Манкузо. Певец и композитор ушел из жизни в больнице San Raffaele в Милане. По словам Манкузо, в последнее время состояние артиста резко ухудшилось из-за продолжительной болезни.



Сальваторе Кутуньо родился 7 июля 1943 года в итальянском городке Фосдиново. Его отец был военным моряком, а мать была домохозяйкой. Одна из его сестер скончалась, подавившись во время еды. Это навсегда изменило характер мальчика.



Первые уроки музыки он получал от отца, который играл на трубе. С 19 лет Кутуньо выступал в разных музыкальных коллективах. Профессиональным композитором он стал в 60-е, покорив сердца миллионов людей по всему миру.



Его музыкальную карьеру навсегда изменила песня Italian vero, ставшая хитом. Композицию перепевали десятки исполнителей на разных языках.





В 1990 году артист победил на песенном конкурсе "Евровидение" в Загребе. В 2007 году у Кутуньо выявили рак. Он перенес операцию и химиотерапию.



