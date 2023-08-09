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Умер автор легендарных обложек альбомов Sex Pistols
09.08.2023 22:07 Алина Груднева

Умер автор легендарных обложек альбомов Sex Pistols

На 77-м году жизни скончался автор легендарный обложек альбомов группы Sex Pistols Джейми Рид.

По данным ВВС, информацию о смерти британского художника подтвердили в галерее John Marchant Gallery, где выставлялись его работы.

"Мы с прискорбием сообщаем о кончине Джейми МакГрегора Рида — художника, бунтаря, анархиста, панка, хиппи, мятежника и романтика", - сказано в заявлении.

В галерее отметили, что у художника остались дочь Роуэн, внучка Роуз и огромное наследие.

Рид познакомился с менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном в Кройдонской художественной школе. Его первой работой для группы стала обложка к "God Save the Queen" в 1977 году.

Его произведения выставлялись в крупнейших музеях современного искусства по всему миру.

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