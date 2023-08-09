



Умер автор легендарных обложек альбомов Sex Pistols

На 77-м году жизни скончался автор легендарный обложек альбомов группы Sex Pistols Джейми Рид.



По данным ВВС, информацию о смерти британского художника подтвердили в галерее John Marchant Gallery, где выставлялись его работы.



"Мы с прискорбием сообщаем о кончине Джейми МакГрегора Рида — художника, бунтаря, анархиста, панка, хиппи, мятежника и романтика", - сказано в заявлении.



В галерее отметили, что у художника остались дочь Роуэн, внучка Роуз и огромное наследие.



Рид познакомился с менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном в Кройдонской художественной школе. Его первой работой для группы стала обложка к "God Save the Queen" в 1977 году.



Его произведения выставлялись в крупнейших музеях современного искусства по всему миру.