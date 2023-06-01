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Ультраправые отменили “марш зверей”, чтобы выступить против Прайда в Иерусалиме
01.06.2023 19:42 Наталья Богинская

Ультраправые отменили “марш зверей”, чтобы выступить против Прайда в Иерусалиме

Ультраправые активисты отменили запланированный “марш зверей”, который должен был противодействовать Параду гордости в Иерусалиме.

Обращение к активистам направил лидер экстремистов Майкл Бен Ари, которому ранее запретили баллотироваться в Кнессет из-за его расистских взглядов. В сообщении говорится, что они по-прежнему “всей душой противостоят мерзостному шествию в Иерусалиме и других городах Израиля”.

Однако они призывают активистов противопоставить “нормализации” прайда “протесты и интеллектуальную борьбу”.

“Унижение их сыграет им на руку, так как разговор будет не о сути вопроса, а об оскорблениях”, – говорится в обращении.

В предыдущих “маршах зверей” участники маршировали по городу на осликах.

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