У жены Уэста могут быть серьезные проблемы из-за выхода на публику без трусов

Жене одиозного рэпера Канье Уэста Бьянке Цензори может грозить тюрьма.



Причиной послужил ее очередной "голый выход" в Париже.



Жена Уэста явилась на публике в прозрачных колготках без трусов. Это возмутило не только публику, но стало нарушением местных законов.



Бьянке может грозить штраф в размере 15 тысяч евро или год заключения в тюрьме.

Kanye West and his wife Bianca censori are heading to church in Paris. Absolutely 🤗 gorgeous 😁 pic.twitter.com/Szft5kOsFF