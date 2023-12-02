



У вьетнамца из головы достали пару палочек для еды

Во Вьетнаме на прием к хирургу пришел мужчина, который 5 месяцев подряд страдал сильными головными болями.



Еомпьютерная томография показала напряженную пневмоцефалию, внутричерепной эквивалент пневмоторакса, а также два инородных объекта, которые застряли в носу и без малого зашли в мозг. С удивлением врачи идентифицировали предметы как сломанные палочки для еды.



Стали разбираться, как такое могло произойти. Мужчина вспомнил, что как-то выпивал с друзьями. Они повздорили и началась потасовка. А вот последствий он вспомнить не смог.

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Горе-выпивохе провели операцию. Обошлось без последствий.

