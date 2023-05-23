



У Соловьева нашлась тайная семья с баскетболисткой и вилла на Рублевке 650 кв.м

У кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева нашли тайную любовницу и детей, получивших гражданство США. Об этом говорится в новом расследовании команды Алексея Навального. Расследователи обратили внимание на элитный коттеджный поселок рядом с Олимпийским парком в Сочи. Сообщается, что цены на недвижимость там начинается от 490 миллионов рублей, что больше, чем стоят аналогичные постройки "на Рублевке".



В поселке имеется четыре дома, данные о владельцах которых засекречены. В выписках говорится, что ими владеет "Российская Федерация". Журналисты выяснили, что один из участков принадлежит супруге генерала Сергея Суровикина. Другой виллой владеет Андрей Патрушев, сын секретаря Совбеза РФ, который ранее был членом правления "Газпром нефти", а позже получил 10% в ООО "Архангельский морской торговый порт".



Владельцем третьего дома на оказался Сергей Шишин, старший вице-президент ВТБ, ранее бывший руководителем Службы обеспечения деятельности ФСБ, "то есть занимался всеми закупками для ведомства и распоряжался всем его имуществом". Четвёртый дом принадлежит баскетболистке Светлане Абросимовой. На неё также была записана квартира в Москве.



Недавно Абросимова участвовала в благотворительном провоенном баскетбольном матче "V против Z", который вёл Соловьёв. В ФБК утверждают, что спортсменка и пропагандист "неплохо знакомы" и что они состоят в личной связи. Ранее пара одновременно сдавала тест на коронавирус в одной и той же лаборатории и указала один и тот же адрес – московскую квартиру Абросимовой. Более того, в заявках они указывали один номер телефона и пользовались услугами одного и того же водителя.



В ФБК отмечают, что ранее Соловьев угрозами "черного пиара" заставил главного тренера женской сборной РФ Бориса Соколовского, взять Абросимову в олимпийскую команду. Девушку так и не включили в состав сборной. Кремлевский пропагандист исполнил угрозу и выпустил ролик об "упадке" российского спорта и назвал Соколовского "беспомощным".



Позже они вместе летали в США. Особенно часто Соловьев посещал страну в 2017 году. На тот момент Абросимова находилась там и впоследствии родила детей-двойняшек с отчеством "Владимировны". Это позволило девочкам получить американское гражданство по праву рождения. Ранее таким же образом паспорт США получила другая дочь Соловьёва, Екатерина. При этом, у самой баскетболистки также имеется американское гражданство.



"Мы поговорили с несколькими людьми из окружения Соловьева и нам все подтвердили – у него действительно давно есть секретная семья, двое детей, и он часто появляется в том самом суперэлитном доме в Сочи. Фотографий Соловьева с Абросимовой на публике немного, но по сей день он комментирует её игры в баскетбол, зовет в эфиры и репостит в посты в соцсетях", – говорит в ролике Албуров.