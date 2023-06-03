



Тюлень Юлия, замеченный у берегов Газы, направляется в Египет

Израильская экологическая группа заявила, что редкий и находящийся под угрозой исчезновения средиземноморский тюлень-монах, которого в Израиле ласково называют Юлией, был замечен на пляже Газы.



Ссылаясь на профессора экологических и морских наук из Газы, Delphis Association, израильская некоммерческая организация, занимающаяся морскими млекопитающими, заявила, что, по всей видимости, Юлия находится в Газе и ее окрестностях со среды.



В сообщениях из Газы указывалось, что в последние дни она время от времени высаживалась там на берег и, по-видимому, продолжала двигаться на юг, причем в последний раз ее видели примерно в километре от границы Газы с Египтом.



Палестинский новостной сайт Donia Al-Watan также опубликовал короткое видео, на котором тюлень приближается к людям на берегу Газы, быстро ныряет обратно в воду и уплывает.



Управляемое ХАМАСом министерство сельского хозяйства в Газе впервые сообщило в среду, что тюлень прибыл на берег прибрежного анклава и вскоре вернулся в море, но эти наблюдения не были подтверждены.



Департамент рыболовства министерства заявил, что дал указание рыбакам не трогать тюленя.



Также в среду общественная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники в израильских службах безопасности заявила, что они получили обновленную информацию о прибытии Юлии после нескольких недель пребывания на израильских берегах от неуказанных данных в управляемом ХАМАСом анклаве.



В докладе также отмечается, что на прошлой неделе израильская военная служба связи с палестинцами опубликовала инструкции о том, как жители Газы должны действовать вблизи нее, если она появится.



В инструкции говорилось, что прохожие не должны приближаться к Юлии слишком близко, так как она боится людей; фото и видео должны быть сняты без вспышки; и что собак следует держать подальше от животного.



Юлия, имя которой дал израильский мальчик, впервые обнаруживший ее, прибыла на пляж Яффо 12 мая.



Она быстро стала объектом круглосуточного наблюдения как со стороны прессы, так и Управления природы и парков Израиля, которое направило добровольцев для наблюдения и обеспечения того, чтобы толпы людей, собравшиеся с момента ее прибытия, не беспокоили ее.



Редкий и находящийся под угрозой исчезновения средиземноморский тюлень-монах в последний раз был замечен в Израиле в четверг в районе Шарон.